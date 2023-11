Criolo e Milton lançam "Dez Anjos"

Milton Nascimento festejou recentemente seus 82 anos de vida. Celebrando a data e também essa amizade, o cantor Criolo disponibilizou o clipe animado de "Dez Anjos", composição da dupla, em princípio para Gal Costa, mas que também ganhou sua versão na voz dos cantores.

"Eu lembro Milton muito carinho e gentil dividiu a alegria de uma amiga tão amada que lhe pedira uma canção! Eu, já emocionado por ouvir a voz do Milton ao telefone, escutei a frase: 'Eu confio em você para me entregar um texto e eu transformar em música', e assim nasceu 'Dez Anjos', pedido de Gal Costa ao amigo da vida Milton.

Hoje, ver esse vídeo que levou tanto tempo para ser concluído enxergo mais uma vez o tamanho desse telefonema que Milton, de modo mágico, mais uma vez - entre tantas outras, muda minha vida. Que coisa linda", conta Criolo.

Milton Nascimento também celebrou a parceria: "Só por ter sido composta para a Gal Costa, 'Dez anjos' já se faz muito especial. Ela gravou a música em 2015. Anos depois, eu e Criolo gravamos juntos, e, agora, ver isso tudo ganhando novos significados através das imagens dessa animação, é mais uma alegria que ganho com essa composição". A música entrou no projeto "Existe Amor" (2020), um EP com quatro faixas gravado pelos dois, mas também uma campanha de um fundo solidário para a população em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia do COVID-19.

O clipe da colaboração foi dirigido por Gabriel Bitar, um renomado diretor e artista brasileiro, amplamente reconhecido por seu trabalho no aclamado longa- metragem de animação "Tito e os Pássaros". Ele mostra mais uma vez seu talento ao criar uma narrativa visual impactante para "Dez Anjos". O cineasta inovou ao utilizar uma técnica em gesso desenvolvida por ele, elevando ainda mais o valor artístico do videoclipe. Sua visão criativa e habilidade técnica se combinaram para criar uma experiência visual verdadeiramente única, complementando perfeitamente a profundidade emocional da música. Com o clipe animado, "Dez Anjos" deixou de ser apenas uma canção.