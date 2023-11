Melim anuncia pausa para projetos solo dos integrantes

Criada em 2015 em Niterói (RJ), o trio Melim tornou-se um dos principais nomes do pop teen nacional, acumulando vários sucessos e conquistas na carreira. Só no Spotify, os irmãos Diogo, Gabriela e Rodrigo tem mais de 3,8 milhões de ouvintes; no YouTube, são 6,2 milhões de inscritos. Sucessos como "Meu Abrigo", "Ouvi Dizer", "Dois Corações", "Eu Feat. você" e "Gelo" garantiram ao trio 16 certificados da indústria da música, incluindo Diamante Triplo ("Meu Abrigo"). Somados, são mais de quatro bilhões de plays em áudio e vídeo. Isso sem dizer que no segmento pop, há cinco anos o Melim está entre os nomes mais executados nas rádios do país.

Apesar dos números superlativos, no fim de semana a banda anunciou que fará uma pausa por tempo indeterminado para que seus integrantes desenvolvam projetos solo.

É sabido que desde 2021 a Universal Music e os responsáveis pela carreira do trio planejam o lançamento de Gabriela como cantora solo. Diogo e Rodrigo, além de cantar, atuam como compositores e produtores — e provavelmente tem projetos no radar. "Vamos dar um tempo para seguir novos sonhos agora em carreiras solos. Um Melim é pouco é agora vão ser três pra vocês cantando. Sabemos que para muitas pessoas vai ser difícil, mas é um encerramento de ciclo e não o fim. Vamos voar pra novos caminhos, mas vamos continuar vivendo juntos. Vamos pensar pelo lado bom pra todo mundo: ao invés de um álbum por ano ou dois, agora vão ser três e muitos shows por aí", afirmaram sábado à noite no programa "Altas Horas", da Rede Globo.

Nesta quinta-feira, dia 9, será lançado o audiovisual "Melhor de Três", gravado em agosto no Vibra São Paulo, reunindo, em show inédito, os maiores sucessos do trio ao longo da trajetória. "Este é o primeiro DVD da nossa carreira, cujo título é 'Melhor de Três' porque somos três e também porque junta o melhor dos nossos três álbuns autorais que a gente lançou", explicam os irmãos. Vale ressaltar que o trio cumprirá normalmente a agenda de compromissos e shows programada até o final deste ano.

Neste sábado, dia 11, eles estarão em Santa Bárbara D'Oeste, interior de São Paulo. O último show está agenda para Alto Oeste Potiguar (RN) no dia 31 de dezembro.