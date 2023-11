Ana Castela será atração no especial de fim de ano de Roberto Carlos

Como ocorre desde 1974, a Rede Globo acaba de confirmar para 22 de dezembro, às 22h30, a exibição de mais uma edição do Especial Roberto Carlos, no qual o cantor brasileiro mais popular de todos os tempos apresenta seus hits, alguns deles ao lado de convidados. Mesmo sem estar lançando músicas de sucesso há pelo menos duas décadas — neste período, a única que se destacou de verdade, tanto no Brasil quanto na América Latina, foi "Esse Cara Sou Eu", composta para ser tema da novela "Salve Jorge", da emissora -, Roberto consegue manter boa audiência cantando os chamados "clássicos de sempre", como "Emoções" e "Detalhes".

Como de costume, o Rei receberá no palco (provavelmente do Qualistage, na zona oeste do Rio) nomes que se destacaram ao longo deste e dos anos anteriores, entre eles o humorista Paulo Vieira. Roberto, em geral, gosta de seguir scripts à risca, o que nem sempre acontece com Paulo, que adora improvisar. Mas como o programa será gravado (dia 29 deste mês), essa questão que poderia preocupar o veterano cantor será resolvida (se for o caso) na ilha de edição. No palco, além da companhia de sua orquestra sob a regência do maestro Eduardo Lages, Roberto Carlos vai cantar diferentes estilos ao lado de Fábio Jr., Mumuzinho e de nomes que pela primeira vez farão duetos com ele — as cantoras Luísa Sonza e Ana Castela (artista feminina mais badalada do momento) e o cantor Jão. A direção geral será de Angélica Campos, com a supervisão de Boninho.