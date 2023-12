Frejat Trio lança EP ao vivo

O cantor e compositor Frejat está promovendo o EP "Frejat Trio Ao Vivo No Teatro Alcione Araújo", gravação ao vivo de sua turnê, que conta com os maiores sucessos de sua carreira — tanto da época do Barão Vermelho quanto de sua fase solo. Contando com cinco faixas, inclusive algumas nunca antes gravadas na voz de Frejat, o projeto foi gravado em apresentação realizada no Rio de Janeiro, no teatro que aparece no título do projeto. Os vídeos das músicas já foram postados no canal oficial do artista no YouTube.

Já disponível em todas as plataformas, o novo EP inclui as músicas "Segredos", "Boomerang Blues" — presente de Renato Russo para Frejat -, "Bons Amigos" e dois clássicos compostos em parceria com Cazuza — "Todo Amor que Houver Nessa Vida" e "Poema", eternizada por Ney Matogrosso. Vale lembrar que essas duas canções nunca haviam sido registradas por Frejat. "O repertório tem composições minhas, desses meus 40 anos de carreira, mas foram Rafael e Maurício (músicos que completam o trio de Frejat) que criaram essas novas possibilidades. Foi um trabalho longo, porque testamos vários caminhos", relata o compositor. "O show, que está rodando todo país, não tem a intenção de surpreender pela escolha do repertório, mas sim pelo tratamento dado às canções".

O projeto discográfico, nascido do show que acaba de completar um ano em turnê pelo Brasil, foi criado devido à vontade de Frejat de dar uma repaginada em seus hits, implementando aos sucessos novas texturas e possibilidades musicais. A ideia de tocar em trio surgiu durante a pandemia e com a volta do mercado de shows a normalidade, passou a ser um novo formato no cardápio de opções oferecidas pelo ex- Barão. Para trazer o show à realidade, Frejat convidou seu filho Rafael, fundador da banda Amarelo Manga, que toca violão e teclado na turnê, e o guitarrista Maurício Almeida.