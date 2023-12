Clássico de Dorival Caymmi é regravado por Badi Assad e Fabio Nogara

Há exatos 15 anos, o Brasil se despedia de um dos maiores e mais importantes expoentes da música brasileira, o cantor e compositor baiano Dorival Caymmi (1914- 2008). Ao longo de 60 anos de carreira, o músico deixou cerca de 20 álbuns e dezenas de músicas, consideradas obras-primas, entre elas, "Só Louco", canção que ganha uma versão dos cantores e compositores de São João da Boa Vista, Fabio Nogara e Badi Assad, e que já está disponível como single nas plataformas digitais.

"Só Louco" teve a produção musical assinada por Paulo Tó e contou com a finalização e master de Alessandro Kbral. Os artistas também lançarão, na mesma data, um videoclipe no YouTube, com a direção artística de Jean Gama. O audiovisual acompanha a mesma atmosfera sublime e delicada da música, destacando Fabio e Badi, de costas um para o outro, em um plano sequência preto e branco.

"One woman band" (Uma mulher banda). Foi dessa forma que a imprensa Norte- americana carinhosamente apelidou Badi Assad, diante de seu virtuosismo ao misturar sua voz, seu violão e percussão em suas composições. Não por acaso, a Guitar Player a escolheu entre os 100 melhores artistas do mundo e Classical Guitar considerou-a, junto com artistas como Ani DiFranco, Ben Harper e Tom Morello, um dos 10 jovens talentos que revolucionariam o uso dos violões nos anos 1990. Com 35 anos de carreira, Badi tem viajado pelo mundo com sua música, além de divulgar seu mais recente álbum, Ilha (2022), com parcerias com Chico César, Alzira E, Dani Black entre outros artistas.

Cantor e compositor, Fabio Nogara cresceu em uma família de músicos de várias gerações e já com 9 anos de idade estudava canto popular. Seu primeiro EP, Mosaico (2021), com 5 faixas inéditas e autorais, teve a produção musical assinada por Paulo Tó. Desde então, tem mesclado músicas autorais com clássicos de outros compositores, como Vinicius de Moraes, Peninha e Chico César. Dono de uma voz suave e intimista, o artista reúne milhares de seguidores, e seus vídeos nas principais plataformas (TikTok, Instagram, YouTube e Facebook) somam juntos mais de 50 milhões de reproduções.