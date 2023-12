Sepultura anuncia despedida e passará por vários países

Após 40 anos de uma trajetória vitoriosa, em que levou o nome do Brasil mundo afora e passou pelos palcos mais importantes de países de todos os continentes, a banda Sepultura vai parar as suas atividades. Antes, contudo, o grupo formado por Andreas Kisser, Derrick Green, Eloy Casagrande e Paulo Jr vai rodar vários países com uma turnê de despedida. No Brasil, a turnê intitulada "Celebrating Life Through Death", serão oito datas no país. A tour também vai passar pela América Latina e Estados Unidos e novas datas serão anunciadas em breve. Ao todo, serão pelo menos 40 cidades no Brasil e exterior.

No Brasil, o giro começa no dia 1 de março por Belo Horizonte (Arena Hall). No dia seguinte, o Sepultura estará em Juiz de Fora (Estacionamento Cultural). Brasília (Arena Lounge) receberá o show no dia 9 de março; Uberlândia (Castelli), dia 15 do mesmo mês. No dia 22 de março, Kisser e companhia sobem ao palco do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. No dia seguinte, se apresentam na Live (Curitiba) e no dia 23 estarão na Arena Opus (Florianópolis). O último show já confirmado em terras brasileiras será dia 6 de setembro no Espaço Unimed, em São Paulo.

A seguir, um comunicado do Sepultura para os amigos, parceiros, imprensa e, claro, para SepulNation (os fãs que acompanham a banda desde sua formação): "O Sepultura vai parar. Vai morrer. Uma morte consciente e planejada. Nos próximos 18 meses, vamos celebrar 40 anos junto aos nossos fãs em uma turnê de despedida que vai passar por todo o planeta. Celebrar acima de tudo o presente, o hoje. Um momento muito especial na nossa rica e vitoriosa carreira. Depois de 40 anos de altos e baixos, 80 países visitados de diferentes culturas, de diferentes visões políticas e religiosas, levando as cores e ritmos brasileiros para o mundo, mostrando um Brasil mais realista e menos caricato, mais pesado e agressivo". De acordo com o comunicado, a tour de 40 anos será registrada em áudio e vídeo, gerando um álbum ao vivo com 40 músicas.