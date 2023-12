Ivete Sangalo lança EP "REIVETE-SE" com três inéditas

Enquanto ensaia e se prepara para o show que vai realizar no Maracanã no próximo dia 20, a cantora Ivete Sangalo presenteia seus fãs com o EP "REIVETE-SE", o primeiro trabalho que sai pelo selo IM Music, com distribuição da Altafonte. Vale lembrar que a cantora estava vinculada à Universal Music desde os tempos de Banda Eva. Com três faixas inéditas, incluindo uma parceria com Ludmilla — escolhida para ser trabalhada nas redes sociais -, as músicas estarão presentes no setlist do show que deve levar mais de 50 mil pessoas ao mais famoso estádio do mundo. O trabalho também reforça a habilidade de Ivete transitar, com muita competência, pelos mais diversos estilos. Um exemplo é "Gigante (Tanto)" (dela e Samir Trindade), faixa- declaração que ela compôs para seus fãs. É uma canção lenta, emocionante, que aborda toda a troca de carinho e emoções com seus fãs nesses 30 anos de carreira.

Nessa faixa, Ivete inclui arranjos sofisticados de cordas e um coro.

Tem ainda a envolvente "Você Não Sai" (Ivete Sangalo/ Tierry/ Cabrera), faixa dançante que promete não deixar ninguém parado. Na parceria com Ludmilla, "Macetando" (Ivete Sangalo/ Samir Trindade/ Luciano Chaves), as cantoras dividem o protagonismo ao som de propulsivas batidas e sintetizadores. Ivete celebrou a parceria que também acontecerá no palco no Maracanã: "Ludmila é uma das mulheres por quem tenho grande admiração. É uma mulher que pode cantar qualquer coisa, que o resultado vai ser maravilhoso. Que é cheirosa, gostosa, domina a cena… É uma mulher poderosa, assim como eu", afirma ela.