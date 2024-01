Pinecrest Gardens apresenta novo show da Gafieira Rio Miami dia 26 de janeiro

A"big band" brasileira Gafieira Rio Miami teve um 2023 realmente espetacular, e vai começar 2024 com um novo show dia 26 de janeiro no Pinecrest Gardens. Sempre com apresentações lotadas para presenciar os 11 músicos sensacionais liderados pelo vencedor do Latin GRAMMY, baixista brasileiro e compositor Diogo Brown, a banda também lançou o álbum de estreia, Bring Back Samba, em maio passado. Disponível em todas as plataformas de streaming e com participações especiais de Jair Oliveira, Liz Rosa, Chico Pinheiro e o lendário João Donato (em uma de suas últimas gravações), o álbum recebeu ótimas críticas da imprensa americana, e também no Brasil, incluindo Portal G1e a coluna do jornalista Mauro Ferreira no Globo. O primeiro videoclipe da banda, para a música "Nó Na Madeira", rapidamente ganhou mais de 15 mil visualizações no YouTube poucos dias após seu lançamento. O vídeo chamou a atenção do The World, da PRX, um programa de rádio transmitido em rede nacional nos Estados Unidos, que fez uma reportagem sobre como uma orquestra de gafieira surgiu da comunidade brasileira em Miami.

Sofisticado, mas também popular e acessível, a Gafieira Rio Miami tem grandes planos para 2024, incluindo a gravação do segundo álbum com lançamento previsto para o mês de maio. Além disso haverá muitas apresentações na Florida, mas também em outras cidades do Estados Unidos. O ano vai começar com um grande espetáculo no Pinecrest Gardens, um dos principais palcos do jazz da região de Miami. A banda pretende estrear novas canções nessa primeira apresentação do ano. Também haverá participação especial do casal de dançarinos Rafael Barros e Carine Moraes, octacampeões mundiais de salsa, que darão o seu próprio show de samba de gafieira.

"Estamos realmente muito animados para 2024, com a gravação do segundo álbum, e também muitos shows na agenda. Vai ser incrível espalhar a nossa gafieira pelo mundo afora. Vamo que vamo!" exalta Diogo Brown.

Tropical Night at Pinecrest Gardens, 26 de janeiro, 2024 as 8pm,11000 Red Rd, Pinecrest, FL 33156. Ingressos pelo site PinecrestGardens.org. Para mais informações siga a banda nas redes sociais @gafieirariomiami e visite o site GafieiraRioMiami.com