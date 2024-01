Diogo Nogueira divulga clipe do novo álbum "Sagrado"

"Herança Nacional (Quero Ver Geral)", primeira faixa do álbum "Sagrado", do sambista Diogo Nogueira, acaba de ganhar um videoclipe que une, assim como tudo da comunicação visual do álbum, a tradição e recursos de última geração como inteligência artificial. O destaque do curta é a infância de Diogo Nogueira, representada por um menino, nos quintais de samba frequentados por ele, enquanto ouvia as composições do pai, o bamba João Nogueira. Durante todas as cenas, o menino Diogo faz o elo entre o passado e o futuro, assim como as rodas de samba que atravessam o tempo e juntam pessoas.

O clipe conta a história de um menino que nasce no samba, da vivência dele no terreiro, no batuque, nas rodas de samba, recheadas de comida e alegria. O menino - interpretado pelo ator mirim Bernardo Talhofer -, curioso e bem protegido depois de ser benzido pela benzedeira da família, começa sua fantástica viagem em um resgate mágico de memórias envolvendo seu pai e suas vivências pela história do samba, ele se transforma no Diogo de hoje em um cenário com o fundo do quintal em um lindo e familiar ambiente real do samba… Há também um momento especial envolvendo tecnologia com a transformação da versão infantil do Diogo em um personagem de inteligência artificial.