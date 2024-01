Yohan Kisser grava single com Sandy

Filho do líder do Sepultura Andreas Kisser, o compositor e multi-instrumentista Yohan Kisser, de 26 anos, repete a dobradinha com a cantora Sandy no single "Tento". Inicialmente lançada em setembro do ano passado a partir de um registro ao vivo, já disponível nas plataformas além de conteúdo audiovisual no YouTube, a faixa contou com Yohan no piano, Guto Passos no baixo, Willian Paiva na bateria, e a voz de Sandy. Já o novo lançamento, feito em estúdio, conta com a participação do Quarteto de Cordas da Cidade e do Quinteto Olympea, visando engrandecer ainda mais a experiência do ouvinte.

Yohan destaca que "a performance ao vivo foi tão especial que decidi escrever arranjos para metais e cordas, imaginando uma versão de estúdio da música". O resultado deste esforço coletivo foi reconhecido com o nome de cada colaborador orgulhosamente exibido na capa do single. O processo criativo envolveu o produtor Guto Passos, o designer da capa Willian Paiva (inspirado em uma pintura de Yohan), os mixadores João Milliet e Dani Mariano, e o engenheiro de masterização Leonardo Nakabayashi. Vale lembrar que a gravação, no formato piano e voz, tem melodia próxima das baladas românticas.

Yohan Kisser, formado pelo Conservatório de Música da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, é um compositor e multi-instrumentista. Além de integrar o "Kisser Clan" e o "Sioux 66", o artista também segue em sua jornada solo com um projeto autointitulado. Seu próximo álbum, com 14 faixas, está programado para iniciar o lançamento em março deste ano. "EP ao Vivo" já está disponível em todas as plataformas digitais.