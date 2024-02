No Rio, Zeca Pagodinho estreou tour de 40 anos com mega show

Ogrande destaque da programação artística do Rio de Janeiro no inicio desse mês foi Zeca Pagodinho. O artista, considerado um dos maiores nomes da história do samba, está comemorando 40 anos de carreira e 65 anos de vida, e para tanto estreou na Cidade Maravilhosa, com direito a registro em áudio e vídeo, a turnê especial referente à data. O show aconteceu no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Antes, Pretinho da Serrinha abriu a festa com uma divertida roda de samba.

A tour especial de Zeca Pagodinho 40 Anos levará o público a uma viagem musical repleta de sucessos atemporais que marcaram época. Com 14 apresentações em diversas cidades, o artista destacará clássicos inesquecíveis de seu repertório, que compõem a riqueza do samba brasileiro. A estreia se deu no Rio porque foi ali que tudo começou, nas famosas rodas de samba de Cacique de Ramos.

O show, que aconteceu na data do aniversário do artista, 4 de fevereiro, foi uma noite épica, imortalizando quatro décadas de paixão, ritmo e autenticidade. Artistas renomados, incluindo Alcione, Seu Jorge, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Iza, Diogo Nogueira, Djonga e Marcelo D2, se uniram a Zeca Pagodinho no palco, realizando momentos mágicos e colaborações únicas, ampliando a celebração para além das fronteiras do samba. Todas as músicas do repertório, incluindo os duetos com os convidados, serão lançadas nas plataformas a partir das próximas semanas.