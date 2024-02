Badi Assad mostra o melhor do violão brasileiro no Aventura Center

Arenomada violonista Badi Assad, reconhecida internacionalmente, vai se apresentar no Aventura Center no sábado, 24 de fevereiro. Nascida em São Paulo Badi começou a estudar violão aos quatorze anos sob a tutela de seu pai, Jorge, e de seus irmãos Sergio e Odair do Duo Assad - e como cantora, com sua mãe, Angelina Assad. Os destaques da carreira incluem a conquista do prêmio de "Melhor Guitarrista Brasileiro"

do Festival Internacional Heitor Villa-Lobos. Ela trabalhou com Bobby McFerrin, Yo-Yo Ma, Sarah McLachlan, Seu Jorge - e mais recentemente, com Arooj Aftab em seu álbum Vulture Prince, vencedor de vários prêmios GRAMMY. O domínio técnico de Assad permite-lhe explorar plenamente o alcance sonoro da guitarra, combinando a voz humana e o poder da história. Mais importante do que a magia técnica, Assad conecta-se com o público no nível emocional, devido à sua autenticidade, ao seu capricho e seu romantismo com o instrumento.

Badi Assad ao vivo, sábado 24 de fevereiro as. 8pm, Aventura Center, 3385 NE 188th St, Aventura, FL 33180. Ingressos e informações pelo site. AventuraCenter.org