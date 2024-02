Izabella Rocha do Natiruts e banda PRATO juntos no show Reggae Brasil

Reggae Brasil, sábado, 13 de abril na Stache em Ft. Lauderdale, será uma noite de vibrações positivas liderada pela banda PRATO junto com a convidada muito especial Izabella Rocha do Natiruts. PRATO foi fundada pelos cariocas Leba (baixo, vocais) e Alex Stry (guitarra, vocais), tornando-se uma das bandas mais influentes da cena alternativa de Miami em meados dos anos 2000. Já abriram para grandes bandas como Paralamas do Sucesso, Natiruts, Bacilos e outras. Izabella Rocha é membro fundadora e vocalista do Natiruts, uma das maiores bandas de reggae do Brasil, com sucessos como "Beija Flor" e "Liberdade Pra Dentro da Cabeça". Junto com PRATO, Izabella apresentará sucessos do Natiruts, favoritos de Bob Marley e clássicos do reggae brasileiro como "Jack Tequila", "Vamos Fugir" e muito mais!

Reggae Brasil, sábado, 13 de abril na Stache, localizada no mesmo prédio da Revolution Live, 100 SW 3rd Ave, Fort Lauderdale, FL 33312. Ingressos pista e mesa VIP para Reggae Brasil já estão a venda pelo site Universe.com