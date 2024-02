Jorge Drexler lança a tocante e poética "Derrumbe"

Próximo de completar dois anos do lançamento de seu último e aclamado álbum "Tinta y Tiempo", vencedor de vários prêmios, o artista uruguaio Jorge Drexler apresenta "Derrumbe", o último elo deste período criativo. "Derrumbe" é uma faixa resgatada, descarte do álbum; uma das primeiras a ser composta e produzida, que acabou sendo deixada de fora do repertório de dez músicas de "Tinta y Tiempo".

"Comecei a escrever os primeiros esboços de 'Derrumbe' em janeiro de 2020, pouco antes da pandemia. Era uma das primeiras ideias que eu tinha para um novo álbum e ficou inacabada por mais de um ano, até que Diego Luna me ligou perguntando se eu teria uma música para uma série que ele havia escrito e estava dirigindo para a TV mexicana. A série se chamava 'Todo va a salir bien' e tratava de um casal com uma filha que via como o relacionamento deles estava desmoronando completamente… E me lembrei daqueles esboços que havia guardado." O astro uruguaio continua: No último dia de mixagem, decidimos não a incluir em 'Tinta y Tiempo' porque percebemos que tinha uma temática própria, sombria, diferente das outras músicas, e que ficaria melhor sozinha. Guardamos com muito cuidado e agora que estamos encerrando o ciclo vital de 'Tinta y Tiempo', achamos que era finalmente o momento de mostrá-la."

Tocante e poética, leva a marca do universo Drexler mais clássico. Aqui, ele enumera e descreve o desmoronamento de um relacionamento, passando pelos elementos mais cotidianos. Além do formato áudio, disponível nos aplicativos, a faixa chega com o respectivo videoclipe, dirigido por Joana Colomar, responsável pelos clipes do álbum "Tinta y Tiempo". "A Joana tinha algumas filmagens que se encaixavam perfeitamente à ideia da música. Ela criou um videoclipe lindo, enigmático e cheio de uma poesia visual evocativa e sutil. Espero que doa de uma maneira bonita no coração de quem for

assisti-lo".