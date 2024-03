Zeca Baleiro e Chico César lançam álbum juntos

Os cantores/compositores Zeca Baleiro e Chico César? lançaram o aguardado álbum de inéditas "Ao Arrepio da Lei". E, para a alegria ainda maior dos fãs, Chico e Zeca também saem em turnê na sequência, com estreia marcada para Curitiba (8/3) e Florianópolis (9/3). Depois seguem para Recife, Brasília, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, entre outras cidades do país. No repertório do show, as novas canções e sucessos de ambos, algumas mais quentes, outras mais reflexivas.

A parceria inaugurada há 32 anos por Chico e Zeca foi retomada com uma nova safra de mais de 20 canções, compostas entre maio de 2020 e o início de 2021, durante a pandemia. Animados pelo resultado das novas parcerias musicais, anunciaram o lançamento do álbum antecipando duas canções, "Respira" e "Lovers", em maio de 2021. Com tantos trabalhos em paralelo, Chico e Zeca retomaram as gravações em 2022, quando lançaram novo single duplo com as inéditas "Beije-me Antes" e "Verão" - a única canção registrada ao vivo, reunindo os dois já no fim do processo, no pós- pandemia. Só no final de 2023, Chico e Zeca voltaram a se juntar para gravar as vozes e concluir o álbum, de acordo ao site Portal Sucesso.

Swami Jr., que já trabalhou com Chico e Zeca em shows e discos, foi convidado a produzir o álbum. Juntos, os três começaram a escolher as canções e a gravar em

seus estúdios caseiros, no período em que o distanciamento social era importante para reduzir o avanço da covid-19.