CarnaBrazil Cruise terá Zeca Pagodinho, Monobloco e mais em 2025

OCarnaBrazil Cruise será uma experiência espetacular e única, trazendo pela primeira vez o mundialmente famoso carnaval brasileiro para um cruzeiro na América do Norte!

O navio Carnival Conquest navegará de 7 a 10 de fevereiro de 2025 de Miami às Bahamas para três dias de muita folia. A atração principal da edição inaugural do cruzeiro CarnaBrazil será o rei do samba, o lendário Zeca Pagodinho e sua banda completa! O poderoso grupo Monobloco também adicionará seus sucessos carnavalescos e espalhar muito alto astral pelo navio. Muitas outras grandes estrelas da música brasileira serão anunciadas em breve, para tornar esta experiência ainda mais inesquecível. Além dos shows, o CarnaBrazil Cruise também contará com sambistas e lindas passistas, oficinas de percussão e dança, festas na piscina com roda de samba, DJs na boate, "jam session" noturnas e muito mais a ser anunciado. O navio inteiro vai ser tomado pela música e alegria brasileira. Será um cruzeiro incrível que oferecerá uma oportunidade única e emocionante para o público saciar os sentidos e perder-se num mar pulsante de samba, fantasia, máscaras, plumas e paetês.

CarnaBrazil Cruise é uma produção da Brazilian Nites, produtora de grandes turnês

brasileiras nos Estados Unidos e Canadá desde 1989, em parceria com a Carnival

Cruise Line, maior empresa de cruzeiros do mundo. Reserve sua cabine agora para esse carnaval em alto mar pelo site CarnaBrazilCruise.com