Mariana Aydar e Mestrinho releem clássico de Dominguinhos

Grandes nomes da safra atual do forró, Mestrinho e Mariana Aydar se conheceram por conta de Dominguinhos, ícone do gênero. Àquela altura, ela dirigia um documentário sobre o mestre pernambucano e estava completamente mergulhada naquela figura, o que fazia estreitar ainda mais a relação que desenvolveu com sua obra desde a adolescência. Já Mestrinho acompanhava o próprio Dominguinhos na estrada, em shows e gravações, ajudando o artista a escrever os últimos capítulos daquela mesma história que Mariana contaria em seu filme.

Passada mais de uma década do primeiro encontro, é justamente uma canção de Dominguinhos que une agora Mariana Aydar e Mestrinho. "Cheguei pra Ficar" é uma parceria de Dominguinhos e Anastácia, lançada em 1976 pelo mestre do forró, que os jovens artistas gravam agora em dueto. Produzida por Tó Brandileone, a faixa acaba de chegar às plataformas de música e é o primeiro single de "Mariana & Mestrinho", álbum dedicado ao forró que a dupla lançará em abril.

A nova versão de "Cheguei pra Ficar" contou com Mestrinho no acordeom, Feeh Silva na zabumba e no triângulo e Léo Rodrigues na percussão. Multi-instrumentista, Tó Brandileone tocou piano, violão, guitarra, baixo, sintetizador e percussão. E um grande coro infantil (leia ficha técnica completa abaixo) arrematou a gravação. Pequena obra- prima da música popular brasileira, a canção "Cheguei pra Ficar" foi lançada pelo próprio Dominguinhos no cultuado álbum Domingo Menino Dominguinhos, de 1976.

A faixa chegou acompanhada também de um clipe, assim como será em todas as faixas do álbum. Vários casais estão dançando ao som de "Cheguei Pra Ficar", assim como Mariana e Mestrinho, e em algumas cenas os casais se misturam e trocam seus parceiros. As imagens foram gravadas no União Fraterna, em São Paulo, e a direção é de Breno Kruse e Autumn Sonnichsen.