Roberto Carlos anuncia turnê com shows em Miami e Orlando

Roberto Carlos anunciou sua nova turnê por diversas cidades dos Estados Unidos para junho de 2024. Será um espetáculo emocionante com o nosso 'Rei' cantando todos os sucessos em português e espanhol. O primeiro show está marcado para domingo, 16 de junho, no Kaseya Center em Miami, e o último será no dia 30 de junho no Kia Center em Orlando.

O cantor expressou a emoção de voltar aos palcos no exterior, quando também passará por cidades da América Latina, além do Brasil. "Apesar de meus discos levarem a minha voz a todos os cantos do mundo, minhas apresentações ao vivo são a maior felicidade da minha carreira. No palco eu me sinto mais vivo do que em qualquer outro lugar", comentou o artista.

Com mais de 150 milhões de álbuns vendidos, um prêmio GRAMMY e dois Latin GRAMMY, Roberto Carlos se tornou um dos principais representantes da balada romântica da América Latina. Além de Miami, a turnê incluirá paradas nas cidades de Houston, Los Angeles, Chicago, Boston, Nova York, e termina em Orlando no dia 30 de junho. Ingressos já estão a venda agora pelo site Ticketmaster.com