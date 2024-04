Mais atrações são anunciadas para o CarnaBrazil Cruise

OCarnaBrazil Cruise será uma experiência espetacular e única, trazendo pela primeira vez o mundialmente famoso carnaval brasileiro para um cruzeiro na América do Norte!

A atração principal da edição inaugural do cruzeiro CarnaBrazil, de 7 a 10 de fevereiro de 2025 a bordo do Carnival Conquest, será o rei do samba, o lendário Zeca Pagodinho e sua banda completa! O poderoso grupo Monobloco também adicionará seus sucessos carnavalescos e espalhar muito alto astral pelo navio.

Agora foram anunciadas mais atracões para tornar o CarnaBrazil Cruise ainda mais incrível - Diogo Nogueira e sua banda completa e dançarinos, também vai fazer parte dos 3 dias de folia entre Miami e Nassau. Os shows de Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho e Monobloco acontecerão dentro do teatro de 1,400 lugares. Também foi divulgado os convidados especiais Roberta Sá e Pretinho da Serrinha. Esses dois artistas irão participar dos shows no teatro cada noite junto com Zeca, Diogo e Monobloco. Além disso, Pretinho da Serrinha vai comandar as rodas de samba na beira da piscina durante o cruzeiro.

Muitas outras grandes estrelas da música brasileira serão anunciadas em breve, para tornar esta experiência ainda mais inesquecível. Além dos shows, o CarnaBrazil Cruise também contará com ritmistas e lindas passistas, oficinas de percussão e dança, festas na piscina com roda de samba, DJs na boate, "jam session" noturnas e muito mais a ser anunciado.

O navio inteiro vai ser tomado pela música e alegria brasileira. Será um cruzeiro incrível que oferecerá uma oportunidade única e emocionante para o público saciar os sentidos e perder-se num mar pulsante de samba, fantasia, máscaras, plumas e paetês.

Sim, o CarnaBrazil Cruise vai acontecer em fevereiro de 2025, mas é importante reservar a sua cabine agora com apenas $300 de deposito e pagamentos parcelados.

Reservando agora você pode escolher as melhores cabines e ter prioridade para os melhores assentos no teatro. Não percam esse carnaval em alto mar e faça a sua reserva agora pelo site CarnaBrazilCruise.com