Gafieira Rio Miami leva seu espetáculo para Coral Gables dia 21 de abril

Gafieira Rio Miami, a incrível "big band" de 11 integrantes, estará ao vivo no domingo, 21 de abril, as 8pm, no Sanctuary of the Arts em Coral Gables! Liderado pelo baixista e ganhador do Latin GRAMMY Diogo Brown, este grupo fenomenal destaca percussão de samba, um poderoso naipe de metais, e a bela voz de Isa Duarte.

Com apoio do Consulado Geral do Brasil em Miami, este espetáculo intitulado "Descobrindo a Gafieira" celebrará a data em que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500, quando desembarcaram no litoral da Bahia. O repertorio contará com músicas do álbum de estreia "Bring Back Samba", além de novas canções com arranjos de clássicos de Caetano Veloso, Jorge Benjor e muito mais!

Gafieira Rio Miami, domingo 21 de abril, portas 7pm, show 8pm. Sanctuary of the Arts fica na 410 Andalusia Ave, Coral Gables, FL 33134.

Ingressos custam $35 e estão disponíveis pelo site GafieiraRioMiami.com