Djavan lançamento o álbum "D Ao Vivo Maceió"

Onovo álbum do cantor alagoano Djavan, "D Ao Vivo Maceió", já está disponível em todas as plataformas de streaming. O registro da estreia de sua mais recente turnê - quando reuniu mais de 20 mil fãs em sua cidade natal -, traz alguns de seus maiores sucessos, pérolas menos óbvias de sua carreira e músicas do disco 'D' - o 25º de sua discografia, lançado em 2022. Junto ao projeto, o artista lançou em seu canal do YouTube o clipe da nova versão de "Ventos do Norte" - faixa de seu álbum de estreia, de 1976 - em formato inédito de voz e violão.

"Eu tenho um amor profundo e uma gratidão imensa pela minha cidade, por Maceió", derrama-se o compositor, em conversa em seu estúdio, no Rio. "Porque foi ali que eu me formei, foi ali que eu conheci tudo que eu precisava pra ter uma formação diversa como a minha intuição e o meu espírito gostariam. Ali eu conheci o jazz, o R&B, a música flamenca, a música nordestina, a música do Brasil… Me formatei ali".

O sentido de "casa" que atravessa o show, porém, não é um só. Porque, para além de sua cidade natal, são muitas as casas, as origens, os lares que Djavan evoca no palco, de acordo ao Portal Sucesso. A primeira, ainda antes de entrar em cena, fala de nossa essência como povo, pela voz de uma de suas representantes mais ilustres, a ministra e líder indígena Sonia Guajajara. Na abertura de "D Ao Vivo Maceió", ouve-se a líder e

ministra lendo um texto de sua autoria, feito especialmente para a turnê: "Gritamos e ressoamos o ´reflorestar mentes´, para que de uma vez por todas o nosso direito à vida seja conquistado, com base na natureza e na ancestralidade", diz um trecho.

No total, o novo projeto conta com 25 canções do repertório de sucessos do cantor, como "Samurai", "Se", "Tanta Saudade", "Lilás", "Pétala", "Meu Bem Querer" e "Oceano". Além do ambiente online, o cantor está disponibilizando o álbum também no formato físico.