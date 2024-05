Mestre do violão de 7 cordas, Yamandu Costa em Coral Gables

Vencedor do Latin GRAMMY Yamandu Costa, considerado um dos maiores violonistas do mundo, e vai se apresentar no domingo, 2 de junho no Sanctuary of the Arts em Coral Gables.

Este virtuoso violonista de 7 cordas deixa o público sem fôlego em todo o mundo com sua habilidade impressionante e paixão avassaladora. Nascido no Rio Grande do Sul de uma família musical, fez seu primeiro grande show aos 17 anos em São Paulo e rapidamente ganhou fama internacional pelo seu incrível talento. Yamandu é creditado por reacender a música instrumental brasileira e seu repertório diversificado inclui estilos como chorinho, bossa nova, milonga, tango, samba e chamamé, tornando difícil categorizá-lo em um único gênero. Vencedor do Latin GRAMMY de 2021 de Melhor Álbum Instrumental, Yamandu já colaborou com Bobby McFerrin, Richard Galliano, Doug de Vries, Gilberto Gil, Toquinho, João Bosco, Ney Matogrosso, Marisa Monte, Renato Borghetti e muitos mais. Yamandu Costa ao vivo, domingo 2 de junho, as 7PM, Sanctuary of the Arts, 410 Andalusia Ave em Coral Gables.

Ingressos custam $35-$45 e estão disponíveis no site BrazilianNites.com