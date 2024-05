Arraial do Forroçacana vai agitar Pompano Beach no sábado, 8 de junho

Está chegando o mês de junho, época de festa junina e muito forró! Então que maravilha que o grupo Forróçacana esta chegando para agitar Pompano Beach e região no sábado, 8 de junho, no Feijão com Arroz. O arraial ainda vai contar com a convidada mais do que especial Gabi Lacombe. Indicados ao Latin GRAMMY, Forróçacana surgiu em 1997 no Rio de Janeiro com músicos de alto nível que compartilhavam o amor pela música dos ícones brasileiros Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Dominguinhos. Logo o grupo embarcou em uma carreira estelar por todo o Brasil, e criou um estilo próprio que combina forró com samba, choro, entre outros como rock, e reggae. Também realizaram diversas turnês internacionais pela França, Portugal e Estados Unidos. Forróçacana lançou três álbuns, dois dos quais receberam indicações ao Latin GRAMMY de Melhor Álbum Regional/Roots Brasileiro. Não percam o arraial do Forróçacana, sábado 8 de junho, no Feijão com Arroz, 559 Sample Rd em Pompano Beach. Portas abrem as 10pm e ingressos custam $30 pelo site BrazilianNites.com