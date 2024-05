Jeneci relê em ritmo de forró hits de artistas diversos

Nascido e criado na zona leste de São Paulo, o músico e cantor Marcelo Jeneci, está de volta com seu mais novo álbum "Night Club Forró Latino (Volume I)", que chega na sequência do festejado "Caravana Sairé" (2023). O EP conta com participações de João Gomes, Gaby Amarantos e Chico César. Nele, Jeneci transforma sucessos do pagode, sertanejo, pop e reggae, em faixas da MPB, com sua clássica sanfona.

O EP "Night Club Forró Latino (Volume I)" é composto por sete faixas, todas sucessos de outros artistas reimaginadas por Jeneci, a partir de uma pesquisa apurada - feita pelo próprio artista, junto de Marcel Klemm, Juba Carvalho, Luiz Araujo e Helder Lopes.

A criação desse projeto foi baseada no repertório de rádios, cinema e telenovelas.

Ao longo de "Night Club Forró Latino (Volume I)", Marcelo Jeneci prova que "dá pra tocar tudo na sanfona", diz o próprio - transformando as faixas selecionadas em diferentes gêneros musicais, mas, sempre com sua sonoridade marcante. "Dá pra tocar tudo na sanfona! E assim toco a vida nas estradas, com meus amigos, e já não destaco o dia da noite. Comigo, nas boates e nos night clubs latinos por aí, de Pabllo Vittar a Luís Gonzaga, de Caetano Veloso à maravilhosa Marília Mendonça, é tudo forró", afirma Jeneci. "Eu me criei entre sanfonas e equipamentos eletrônicos, meu pai, seu Manoel Jeneci, de Sairé, era o maior eletrificador de sanfona do Brasil! Do nordeste, para o Brasil. Foi então que eu recebi de um amigo dele meu primeiro fole".

"Amor De Que?", originalmente de Pabllo Vittar, foi rearranjada por Jeneci e gravada ao lado de João Gomes, transformando a faixa em uma mistura entre o xote e a bachata paraguaia. Ele também relê "Sei De Cor", originalmente de Marília Mendonça, junto com os vocais da paraense Gaby Amarantos.

Além disso, Marcelo Jeneci também canta Edson Gomes, com "Árvore" (ao lado de Chico César), "Eu E Você Sempre" (sucesso de Jorge Aragão), "A Lua E Eu" (de

Cassiano), "Um Sonhador" (de Leandro e Leonardo) e a faixa extra "Jeneci por Jeneci",

em que ele canta em versos como ganhou sua primeira sanfona.