Gabi Lacombe e DJ Bruno Goiano na festa Vivo Brasil 24 de maio

Vivo! no Dolphin Mall convida todos para uma noite de música brasileira incrível, nessa sexta-feira 24 de maio. Com entrada gratuita, o espaço Vivo tem um palco enorme, painel LED, vários bares, jogos, e ambientes externos e internos. A animação fica por conta da cantora fenomenal Gabi Lacombe e sua banda tocando axé, sertanejo, samba, pop e muito mais. Além disso, o renomado DJ Bruno Goiano vai agitar a noite com sucessos populares brasileiros. Venham conhecer os espaços incríveis do Vivo!, internos e externos, jogos, drinks especiais e muito mais! Todas as idades são bem- vindas - ideal para famílias. Vivo Brasil, sexta-feira 24 de maio a partir das 7pm, 11401 NW 12th St R101, Miami, FL 33172 no Dolphin Mall. Estacionamento e entrada grátis