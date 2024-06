Luísa Sonza lança quatro faixas inéditas

Acaba de chegar as plataformas as últimas quatro faixas que se mantinham inéditas do álbum "Escândalo Íntimo", da gaúcha Luísa Sonza. "Bêbada Favorita" (feat. Maiara e Maraisa, que mistura pop, sertanejo e samba); "O Amor Tem Dessas (E é Melhor Assim)", faixa que conta com uma citação de 'Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)', de Alcione; "Sagrado & Profano", um dueto dela com KayBlack, nome em ascensão na cena do rap nacional; e a releitura do clássico "You Don't Know Me", de Caetano Veloso, presente no álbum "Transa", de 1972.

"Eu não via a hora de poder liberar essas músicas para o público, faixas com parcerias tão especiais. Me sinto realizada de ver esse álbum, esse trabalho tão intenso e que traz tanto de mim, agora disponível por inteiro", relata Luísa. Sobre a parceria, Caetano Veloso, um dos maiores nomes da música brasileira, declara: "É uma delícia gravar algo meu com uma figura tão brilhante da nova geração, como é Luísa Sonza".

A troca de elogios entre os participantes não para por aí. "Luísa é uma pessoa muito especial, sensível e ao mesmo tempo uma força incrível. Para nós foi um grande prazer dividir essa faixa com ela", comenta a dupla Maiara e Maraisa sobre a divertida "Bêbada Favorita".

Lançado em agosto de 2023, "Escândalo Íntimo" já alcançou mais de meio bilhão de streams combinados, com 20 das 24 faixas do álbum desbloqueadas de acordo ao

Portal Sucesso. O álbum bateu o recorde no Spotify Brasil e alcançou 15.6 milhões de streams em menos de 24h após o lançamento. "Penhasco 2", faixa com Demi Lovato, alcançou a primeira posição entre as músicas mais escutadas do Spotify no Brasil, tornando as duas as primeiras artistas na história a debutar uma música com 2 milhões de streams na plataforma no país.

Luísa Sonza também emplacou todas as músicas de "Escândalo Íntimo" no TOP 50 da plataforma de música, com seis delas no TOP 10. Além disso, 3 músicas entraram no Top 200 Global, com "Penhasco 2" na posição 41, "Campo de Morango" na posição 140 e "A Dona Aranha" em 181. Em Portugal, "Penhasco2" estreou na posição 10 e "Escândalo Íntimo" se tornou o maior debut de um álbum pop brasileiro.