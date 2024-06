Depois de "Acorda Pedrinho", Jovem Dionísio viraliza 'Tô Bonitinho"

Abanda curitibana Jovem Dionísio, responsável pelo hit viral "Acorda Pedrinho", um dos grandes hits de 2021 — responsável por expandir as fronteiras de trabalho dos rapazes, inclusive levando-os em 2022 a se representar no Rock in rio Lisboa -, volta aos "trending topics" das redes graças a outra faixa carregada de engajamento.

A repercussão está ligada ao single "Tô Bem", presente no álbum "Ontem Eu Tinha Certeza - Hoje Eu Tenho Mais", lançado no último dia 10. "Aaaah, cê reparou que eu me arrumei? Ah, tô bonitinho / Já vesti não sei o quê / E botei meu cabelinho / De frente, tô bonitinho / De lado, tô bonitinho! / Já não posso esperar, o que de noite eu vou ganhar", diz um trecho da música.

Nos vídeos que circulam no Instagram e principalmente no Tiktok, pessoas geralmente se gravam fazendo uma transição de uma roupa desarrumada e aparência desleixada para uma roupa sofisticada, com maquiagem e acessórios enquanto dublam a letra da música. Já são mais de 83 mil vídeos utilizando a música no TikTok. No Instagram, o trecho já foi utilizado em mais de 185 mil Reels.

Vários famosos aderiram aos vídeos com dancinhas e dublagens, entre eles a apresentadora Eliana e as atrizes Deborah Secco e Flavia Alessandra. Animais de estimação também estão participando e fazem sucesso nos vídeos vestindo roupas e utilizando acessórios.

Criada em 2019 e pertencente ao segmento pop alternativo, a Jovem Dionísio é formada por Bernardo "Belni" Pasquali, (vocal e guitarra), Gustavo "Gugo" Karam (vocal e baixo), Ber Hey (teclados) e os irmãos Gabriel "Mendão" Mendes (bateria) e Rafael "Fufa" Mendes (guitarra),