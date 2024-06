Pato Fu e Orquestra Ouro Preto anunciam álbum e concertos

Intitulado "Rotorquestra de Liquidificafu", o concerto que une o Pato Fu à Orquestra Ouro Preto, virou álbum e será lançado no mercado digital no dia 21 de junho. O disco, gravado ao vivo no Palácio das Artes, "é uma vibrante viagem pelos sucessos da banda, com uma roupagem toda nova, misturando o pop rock contagiante com a musicalidade da orquestra", de acordo ao Portal Sucesso.

E para promover o lançamento, a banda de pop/rock e a orquestra regida pelo maestro Rodrigo Toffolo anunciam a realização de dois shows gratuitos — um na praia de Copacabana, no posto 2, dia 22 de junho, como parte da programação do Orquestra Ouro Preto Vale Festival 2024; e outro na cidade mineira de Ouro Preto, no dia 29 de junho.

"As apresentações são um presente para nós e para quem é fã da Orquestra e do Pato Fu. Tocar em Copacabana, com o acesso liberado ao público, vai ser um momento histórico para nossa banda. Mais uma etapa na comemoração de nossos 30 anos.

Espero que seja uma noite linda e emocionante, como geralmente são os encontros com a Orquestra Ouro Preto", afirma Fernanda Takai, vocalista do grupo.

"Rotorquestra de Liquidificafu" é um disco sem rótulos, marcado pela inventividade e ousadia de uma banda que sempre foi fora da caixa e uma orquestra que não tem medo de desafiar os limites da música. Um projeto muito especial, com 17 músicas em arranjos surpreendentes feitos por Paulo Malheiros. "O disco capturou toda a aura que envolveu essa conjunção e transmite toda a excelência, a irreverência e a versatilidade que marcam a trajetória das duas formações", sintetiza o maestro Rodrigo Toffolo.

Gravado ao vivo no Grande Teatro do Palácio das Artes em 2022, o álbum traz toda a vibe de uma noite de gala, com a plateia e os artistas juntos, cantando os grandes sucessos do Pato. Tem de tudo um pouco, desde os hits até aquelas músicas mais escondidinhas dos 13 álbuns da carreira do grupo. Entre elas, "Rotomusic de Liquidificapum", uma viagem de sete minutos por um monte de estilos musicais, que já dá o tom ousado dessa parceria. "Eu", "Perdendo os Dentes", "Ando Meio Desligado", "Simplicidade", "Canção Para Você Viver Mais", "Água", "Spoc" e várias outras pérolas integram o repertório.

A "Rotorquestra" estreou em 2022, no Instituto Inhotim, na cidade de Brumadinho (MG) e depois circulou por mais quatro cidades de Minas Gerais - Nova Lima, Caeté, Sabará e Santa Bárbara -, com apresentações gratuitas em praças abarrotadas. Depois do giro pelo interior mineiro, o concerto chegou a Belo Horizonte, onde foi registrado ao vivo, no Palácio das Artes.