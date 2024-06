Sambista Nilze Carvalho lança a bela "Amor Segredo"

Com lançamento de seu novo álbum programado para julho, a cantora, compositora e instrumentista Nilze Carvalho — conhecida no mundo do samba tanto pela voz quanto pelo talento como toca bandolim e cavaquinho — antecipa uma das faixas do projeto e entrega aos mais de 700 mil ouvintes mensais que mantem apenas no Spotify um pouquinho do que virá por aí.

A inédita "Amor Segredo" foi a canção escolhida para apresentar o álbum com o sugestivo título de "Nos Combates da Vida". O single é uma parceria dela com o bamba Nei Lopes, por quem a artista tem enorme respeito e gratidão: "Quando voltei para o Brasil, depois anos no Japão, Nei me recebeu, trabalhamos muito juntos e ele virou uma espécie de padrinho neste retorno depois de tantos anos distante do público brasileiro", afirma.

A canção romântica aborda a temática do amor platônico. "Um amor que jamais escutou um 'te amo' ou 'te quero'" … amor que "se rói de ciúmes" mas ninguém sabe dele ("nem mesmo você")", diz um trecho. "O arranjo foi pensado para levar o ouvinte a flutuar. O sopro suave e o piano passam por dentro deste segredo 'abolerado'", diz Nilze, que assina a produção do disco ao lado do músico Zé Luis Maia.

Os arranjos também são dela e receberam contribuições primordiais dos músicos que a acompanham há tempos — Diego Zangado (bateria), Hudson Santos (violão), Luiz Augusto Guimarães (percussões) e o próprio Zé Luis (baixo). O show de lançamento do álbum já está agendado: dia 19 de julho, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro.