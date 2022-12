'She Believes' tem Brasil, Canadá, Japão e EUA

De olho na preparação para a Copa do Mundo Feminina, a Seleção Brasileira vai participar da 8ª edição do Torneio 'She Believes'. Além do Brasil foram convidados para participar da competição organizada pela USSoccer: Japão, Canadá, e as anfitriãs, os Estados Unidos. Os duelos serão disputados no período de Data FIFA, entre os dias 13 a 22 de fevereiro.

O She Believes conta com equipes que estão entre as onze melhores do Ranking da FIFA, além disso, todas estão classificadas para a Copa do Mundo. O torneio acontecerá nos Estados Unidos em três cidades-sedes: Orlando, Nashville e Frisco.

A Seleção Brasileira estreia diante do Japão, no dia 16 de fevereiro, no Exploria Stadium, em Orlando. Em seguida, a Canarinho encara o Canadá, no dia 19, no GEODIS Park, em Nashville. Na rodada final, o Brasil enfrenta a equipe anfitriã, os Estados Unidos, no dia 22, no Toyota Stadium, em Frisco.

Este será o primeiro compromisso da Seleção Brasileira em 2023 visando a disputa da Copa do Mundo. O Brasil estreia no Mundial no dia 24 de julho diante da seleção que se classificar no torneio eliminatório da FIFA, em Adelaide (AUS).

Na sequência, enfrenta a França, no dia 29, em Brisbane (AUS). A equipe fecha a participação na primeira fase no dia 02 de agostos contra a Jamaica, em Melbourne (AUS).

A Copa do Mundo FIFA Feminino será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil está no Grupo F com França, Jamaica e uma seleção que sairá do Torneio Eliminatório da FIFA (China Taipei, Paraguai, Papua Nova Guiné e Panamá).