Futebol faz justiça e Messi é campeão do Mundo

Um jogaço! Assim pode ser definida a final da Copa do Mundo FIFA do Catar. Argentina e França protagonizaram o melhor jogo da temporada com um 2 x 2, no tempo normal, e 1 x 1, na prorrogação.

Na disputa de pênaltis, brilhou a estrela do goleiro argentino Dibu Martínez, escolhido o melhor da Copa em sua posição.

O resultado fez justiça a um dos monstros sagrados do futebol. Depois de ter conquistado tudo em campo, faltava uma Copa do Mundo para Lionel Messi, já elevado ao mesmo patamar de Diego Armando Maradona pelos conterrâneos.

Ao menino Mbappé, de apenas 21 anos, restou o consolo de ser o artilheiro da Copa. Inclusive, dos sete gols, três foram marcados na decisão contra a Argentina, no domingo (18/12), em Doha, no Catar.

Enfim, uma alegria para o povo argentino, que tem sofrido muito nos últimos anos com crises política e econômica. Dos Céus, Maradona deve ter comemorado muito.