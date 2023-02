Super Bowl 2023: Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs

Chegou o momento que todos estavam esperando. No domingo, 12 de fevereiro, o mundo vai conhecer o campeão da temporada 2022/23 da National Football League (NFL). O Super Bowl LVII será decidido entre as duas melhores equipes do campeonato: Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs, no State Farm Stadium, em Glendale, no estado do Arizona.

Além do jogão em campo, a final do Super Bowl 2023 também será marcada por um espetáculo de entretenimento durante o intervalo, com efeitos visuais que marca a final da NFL. Este ano, o evento vai contar com o show da cantora pop Rihanna.

Este jogo tem tudo para entrar para a história do futebol americano pela qualidade técnica das duas equipes. O intenso ataque dos Eagles encara o Chiefs, time com melhor média de pontos e melhor média de jardas por tentativa na temporada.

O detalhe é que esta será a primeira vez que dois quarterbacks negros vão se enfrentar no Super Bowl. Patrick Mahomes (Chiefs) tenta mais um título, lutando ainda contra uma lesão no tornozelo vinda da semifinal de conferência. Já Jalen Hurts (Eagles) busca seu primeiro anel.

Vale ressaltar que o Philadelphia Eagles foi um dos times mais fortes da liga nesta temporada. Foram 14 vitórias e três derrotas, a mesma campanha dos Chiefs, com a diferença que o Eagles adquiriram de uma forma diferente, se mantendo invicto até a metade da temporada e vencendo suas batalhas em campo.

Marketing Esportivo

Muitos fãs de futebol americano esperam o Super Bowl com ansiedade e a partida é vista por milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, é considerado um importante evento social e cultural e o espaço publicitário mais disputado no mundo.

Para se ter uma ideia da relevância publicitária do Super Bowl, este ano, a Fox cobra US$ 7 milhões (algo em torno de R$ 35 milhões) por um VT comercial de 30 segundos durante o intervalo, US$ 500 mil a mais do que ano passado. E sim, todos os espaços foram vendidos. Ao todo, o Super Bowl tem 50 minutos disponíveis de comerciais.