Bola rolando para a Major League Soccer

A Major League Soccer (MLS) - Liga de Futebol Profissional dos Estados Unidos - abriu a temporada 2023 no último sábado (25) de fevereiro com algumas novidades e muita força para continuar crescendo.

Uma das novidades foi a estreia de uma nova franquia. O St. Louis City Soccer Club, do estado de Missouri, é a 29ª equipe do campeonato, que evoliu a cada ano, dentro e fora do campo. E o St. Louis City começou bem, com duas vitórias (Austin, 3 x 2, e Charlotte, 3 x 1) e a liderança da Conferência Oeste.

Além das cifras milionárias e robusto investimento em marketing, a MLS tem crescido em popularidade e qualidade, atraindo talentos internacionais e promovendo jovens promissores.

A competição, que segue até 21 de outubro, conta com 29 times, divididos em dois grupos: Conferência Leste, com 15, e Conferência Oeste, com 14. Na fase de classificação, as equipes se enfrentam dentro do seu próprio grupo em jogos de ida e volta.

Jogadores Estrangeiros

A MLS tem atraído talentos de todo o mundo para jogar em suas equipes. Entre as novas aquisições para a temporada de 2023 estão: o meia argentino Tomás Martínez, do Real Salt Lake, o zagueiro colombiano Luis Suárez, que assinou com o Atlanta United, e o atacante japonês Yuya Osako, que joga pelo Minnesota United.

Além disso, a liga continua desenvolvendo jovens talentos de todo o mundo, incluindo o zagueiro mexicano Diego Lainez, que deve ser uma das principais estrelas do Los Angeles FC na temporada.

Aliás, uma das maiores forças da MLS tem sido, justamente, o desenvolvimento de jogadores jovens americanos e canadenses. EUA e Canadá estão de olho na Copa do Mundo FIFA de 2026, que será realizada nos dois países, além do México.

O LAFC tem um dos jovens mais promissores da liga: Diego Rossi. Já o Toronto FC conta com Ayo Akinola. A equipe do Seattle Sounders também tem um grupo promissor, liderado pelo meia Cristian Roldan.

Novos Técnicos

Outra novidade da temporada 2023 da MLS são os novos treinadores. Gonzalo Pineda assumiu o Seattle Sounders após a saída de Brian Schmetzer. Ex-jogador da MLS, Claudio Reyna é o primeiro treinador do St. Louis City SC.

Outros novos técnicos incluem o ex-jogador do LAFC, Benny Feilhaber, que se juntou à equipe técnica do Sporting Kansas City, e o ex-técnico do New England Revolution, Bruce Arena, que assumiu o comando do Real Salt Lake.

Regulamento

Os 15 times da Conferência Leste jogam duas partidas contra cada um dos outros times da mesma conferência e uma partida contra seis times da Oeste.

Os 14 times da Conferência Oeste jogam duas partidas contra cada um dos outros times da mesma conferência e uma partida contra seis ou sete times da Conferência Leste.

O mais bem colocado de cada conferência está garantido nas semifinais de conferência da MLS e classificado para a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2024. Do 2º aos 7º colocados de cada conferência jogam as quartas de final de conferência da MLS.

