No sábado (15), o cavaleiro Yuri Mansur venceu a prova do contrarrelógio do Grand Prix de Miami (EUA) de hipismo saltos, com o tempo de 62s99. Marlon Zanotelli ficou na 14ª colocação. Na segunda prova do dia, os brasileiros ficaram longe do pódio. Francisco Musa terminou em 14º, e Yuri e Marlon foram o 27º e 28º, respectivamente.