Rafael Pereira conquistou a medalha de bronze nos 110m com barreiras no Tom Jones Memorial, disputado na Flórida (EUA), com o tempo de 13s34. No Campeonato Pan-americano de marcha atlética, em Manágua, na Nicarágua, Viviane Lyra conquistou a medalha de ouro nos 35km, com o tempo de 2h55min03s. Na prova masculina, o Brasil conquistou a medalha de bronze com Max Batista dos Santos, com 2h40min06s.