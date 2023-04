Abertura do Brasileirão tem homenagens à Pelé

Aprimeira rodada do Campeonato Brasileiro Assaí de Futebol 2023 - o maior da história - ficou marcada pela série de homenagens ao Rei Pelé. Em todos os dez jogos disputados no último fim de semana, torcedores e atletas fizeram um minuto de aplausos ao maior jogador de todos os tempos, antes do início das partidas. Os capitães das equipes também usaram uma faixa especial em reverência ao grande ídolo do futebol brasileiro.

A série de homenagens ao Rei Pelé foi idealizada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Único atleta a vencer três Copas do Mundo, Pelé faleceu no fim do ano passado e deixou um legado único para o futebol mundial. Confira os resultados da 1ª rodada do Brasileirão Série A:

Palmeiras 2x1 Cuiabá

América Mineiro 0x3 Fluminense

Botafogo 2x1 São Paulo

Red Bull Bragantino 2x1 Bahia

Athletico Paranaense 2x0 Goiás

Fortaleza 1x1 Internacional

Atlético Mineiro 1x2 Vasco

Flamengo 3x0 Coritiba

Corinthians 2x1 Cruzeiro

Grêmio 1x0 Santos