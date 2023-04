Beatriz Dizotti conquistou a medalha de ouro nos 1.500m livre, no TYR Pro Swim Series, em Westmont (EUA), com o tempo de 16min08s29. Nos 50m peito, o Brasil ficou com a medalha de prata com João Gomes, com a marca de 27s21. Ele ficou atrás apenas do americano Vic Fink, que venceu a prova em 27s13. Stephanie Balduccini chegou na final dos 100m livre e terminou na sétima colocação com 55s21.