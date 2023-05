Miami recebe a 5ª etapa da temporada de F1

Os motores vão roncar alto no primeiro fim de semana do mês de maio em Miami. A 5ª etapa da temporada 2023 da Fórmula 1 pede passagem com o Grande Prêmio dos Estados Unidos.

As movimentações no circuito Miami International Autodrome começam com os treinos livres de sexta-feira, 5 de maio. Mais uma vez, os fãs da categoria número 1 do automobilismo devem acompanhar o duelo entre Ferrari e Red Bull. Com Mercedes e Aston Martin correndo opor fora.

Vencedor da última etapa, no Azerbaijão, o mexicano Sérgio Perez deve contar com um grande número de tocedores, imigrantes mexicanos que vivem em Miami e latinos em geral. Seu companheiro, o holandês Max Verstappen lidera com 87 pontos contra 79 de Sérgio Perez. O experiente espanhol Fernando Alonso com sua Aston Martin vem em terceiro com 57 pontos. Em quarto está o britânico Lewis Hamilton.