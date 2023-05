Brasil se destaca em Chicago

Só deu Brasil na etapa de Chicago, que abriu a SLS (Street League Skateboarding), o Circuito Mundial de skate. Entre as mulheres, a atual campeã Rayssa Leal começou com tudo e conquistou mais uma medalha de ouro para sua vasta coleção.

Com uma apresentação segura, ela não deu chances às adversárias para garantir o título. No masculino, outro medalhista olímpico conquistou a medalha de ouro para o Brasil. Kelvin Hoefler brilhou na pista de Chicago, inclusive com uma nota 9 em sua última manobra, para confirmar mais uma conquista para o país.