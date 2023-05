Fórmula 1: recuperação e passeio de Verstappen em Miami

De corrida de recuperação à passeio. Mesmo largando na 9ª posição, o holandês Max Verstappen mostrou toda a potência de seu Red Bull e venceu o Grande Prêmio de Miami, quinta etapa do Mundial de Fórmula 1, realizado no primeiro fim de semana deste mês de maio, no Autódromo Internacional de Miami, em Miami Gardens, na Flórida.

O mexicano Sérgio PPérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, largou na poliposition, mas foi ultrapassado pelo vencedor da prova e acabou no segundo lugar. Com a vitória, que ainda teve o ponto bônus de volta rápida, Verstappen (119 pontos) abriu 14 pontos de vantagem para Pérez (105 pontos). Fernando Alonso, da Aston Martin, é o terceiro colocado, com 75 pontos.

O GP de Miami foi um dos melhores do ano até agora. Tranquila e sem incidentes no circuito de rua, apesar da forte chuva que caiu na madrugada do sábado para o domingo. Os motores voltam a roncar nos dias 19 e 21 de maio com o GP de Emilia-Romagna, a sexta etapa de 2023, realizado no circuito de Imola, na Itália.

Música e celebridades

Cerca de 270 mil fãs lotaram as arquibancadas do autódromo em três dias de evento. Celebridades da música, do cinema e do esporte compareceram no grid de largada, casos de Roger Federer, Serena e Venus Williams, Vin Diesel, Tom Cruise e os Jonas Brothers.

Nos bastidores do GP de Miami, os premiados DJs Tiësto e Cedric Gervais foram as atrações principais no Hard Rock Beach Club. Também houve apresentações pré-grid do grupo feminino latino bilíngue Bella Dose. O hino nacional foi cantado pela cantora e compositora porto-riquenha GALE.

"Foi um fim de semana fantástico, um dia de corrida incrível e estou orgulhoso de toda a equipe que trabalhou tanto para organizar o evento deste ano", comemorou Tom Garfinkel, dono do Miami Dolphins (time de futebol americano dos EUA), do Hard Rock Stadium e sócio-gerente do Fórmula 1 Crypto.com Miami Grand Prix 2023.

NBA: Miami Heat e Boston Celtics na final do Leste

A bola laranja subiu para as finais de conferência da temporada 2022/23 da National Basketball Association - NBA (liga profissional de basquete dos Estados Unidos). Miami Heat, Boston Celtics, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers entraram em quadra essa semana em busca do título e da vaga na grande decisão da liga.

O representante de Miami saiu da oitava posição na temporada regular para vencer o New York Knicks na semifinal e reeditar a decisão da temporada passada contra o Boston Celtics.

Na conferência Oeste, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers decidem o título. O time de LeBron James venceu o grande confronto com o Golden State Warriors por 4 x 2, mesmo placar dos Nuggets sobre o Phoenix Suns.



Jogos do Miami Heat:

Jogo 1

17/5 Quarta-feira

21h30 em Boston

Jogo 2

19/5 Sexta-feira

21h30 em Boston

Jogo 3

21/5 Domingo

21h30 em Miami

Jogo 4

23/5 Terça-feira

21h30 em Miami

Jogo 5

25/5 Quinta-feira

21h30 em Boston

Jogo 6

27/5 Sábado

21h30 em Miami

Jogo 7

29/5 Segunda-feira

21h30 em Boston