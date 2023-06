Miami Heat e Denver Nuggets decidem a NBA 2022/23

Depois de uma decisão de conferência emocionante, com direito a sete jogos e uma quase virada história do Boston Celtics, o Miami Heat venceu o último jogo (103 x 84) de forma tranquila e garantiu vaga na grande decisão da National Basketball Association - NBA (liga profissional de basquete dos Estados Unidos).

A equipe da Flórida vai encarar o Denver Nuggets, que passou pelo Los Angeles Lakers, na decisão da Conferência Oeste. O primeiro jogo da finalíssima seá nesta quinta-feira (1º), às 21h30, em Denver, capital do estado de Colorado. Campeões do Oeste, os Nuggets terão a vantagem de mando de quadra contra o Heat, vencedor do Leste.

Resultados das Conferências:

LESTE

Miami Heat 4 x 3 Boston Celtics

Jogo 1 Heat 123 x 116 Celtics

Jogo 2 Heat 111 x 105 Celtics

Jogo 3 Heat 128 x 102 Celtics

Jogo 4 Heat 99 x 116 Celtics

Jogo 5 Heat 97 x 110 Celtics

Jogo 6 Heat 103 x 104 Celtics

Jogo 7 Heat 103 x 84 Celtics

OESTE

Denver Nuggets 4 x 0 Los Angeles Lakers

Jogo 1 Nuggets 132 x 126 Lakers

Jogo 2 Nuggets 108 x 103 Lakers

Jogo 3 Nuggets 119 x 108 Lakers

Jogo 4 Nuggets 113 x 111 Lakers

FINAIS - Miami Heat x Denver Nuggets

Jogo 1

01/06, 21h30

Miami Heat x Denver Nuggets, em Denver

Jogo 2

04/06, 21h

Miami Heat x Denver Nuggets, em Denver

Jogo 3

07/06, 21h30

Denver Nuggets x Miami Heat, em Miami

Jogo 4

09/06, 21h30

Denver Nuggets x Miami Heat, em Miami

*Jogo 5

12/06, 21h30

Miami Heat x Denver Nuggets, em Denver

*Jogo 6

15/06, 21h30

Denver Nuggets x Miami Heat, em Miami

*Jogo 7

18/06, 21h

Miami Heat x Denver Nuggets, em Denver



Brasileirão SÉRIE A supera público de 2 milhões

A oitava rodada da SÉRIE A do Campeonato Brasileiro de Futebol atingiu a marca de dois milhões de torcedores nos estádios. Após as cinco de partidas do sábado (27), a média de público nos jogos da Série A está em 26.959 presentes, acima do maior número da história: 22.953, em 1983. Flamengo e São Paulo lideram a estatística no campeonato, com 54.333 e 47.482, respectivamente.

"Essa marca fantástica, alcançada no sábado, é fruto da credibilidade da competição e do trabalho de excelência realizado pela CBF, desde o início da nova gestão em março do ano passado, e de todos envolvidos na organização do Brasileirão Assaí. Esses dois milhões de torcedores que prestigiaram a competição até agora, e vão continuar lotando os estádios pelo Brasil, nos deixam ainda mais entusiasmados para continuar oferecendo a cada rodada uma competição ainda melhor", agradeceu Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF.