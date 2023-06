EUA é campeão da Liga das Nações da Concacaf

Estados Unidos e Canadá, dois países que vão sediar a próxima Copa do Mundoa da FIFA, em 2026, decidiram o título da Liga das Nações da Concacaf, no domingo (18), no Allegiant Stadium, em Las Vegas. Melhor para os donos da casa, que venceram por 2 x 0, conquistando o bicampeonato.

Os canadenses, que voltaram ao mapa do futebol mundial, disputando a último Mundial, em 2022, no Catar, terminaram líderes do grupo C da Liga das Nações, com quatro vitórias e uma derrota. Os americanos ficaram em primeira lugar no grupo D, com três vitórias e um empate.

NBA: Denver Nuggets faz história no basquete

Liderado pelo pivô Nikola Jokic e pelo armador Jamal Murray, o Denver Nuggets entrou para a história da National Basketball Association (NBA) - Liga de Basquete Profissional dos Estados Unidos - com a primeira conquista da história da franquia, ao derrotar o Miami Heat na série de 5 jogos, por 4 x 1. Jokic também se tornou o 1º jogador na história da NBA a liderar a pós-temporada em pontos, rebotes e assistências. Por isso, o sérvio foi eleito o MVP da decisão.

Resultados:

JOGO 1

Nuggets 104 x 93 Heat

JOGO 2

Nuggets 108 x 111 Heat

JOGO 1

Nuggets 109 x 94 Heat

JOGO 1

Nuggets 108 x 95 Heat

JOGO 1

Nuggets 94 x 89 Heat

Orlando City encara Seattle Sounders fora de casa

O Orlando City tem uma pedreira pela frente na Major League Soccer - MLS. Neste sábado (24), a equipe da Flórida encara a forte equipe do Seattle Sounders. O Orlando City está na 7ª colocação da Conferência Leste, zona de classificação para a série final. Já o Seattle Sounders está na 3ª colocação da Conferência Oeste com 28 pontos.

Fórmula 1: quem segura Max Verstapen, da Red Bull?

Quem segura Max Verstappen? O piloto da Red Bull venceu mais uma prova na temporada 2023 de Fórmula 1. No circuito Gilles Villeneuve, em Montreal, o holandês venceu o Grand Prêmio do Canadá e igualou a Ayrton Senna, com 41 vitórias. Fernando Alonso, da Aston Martin, e Lews Hamilton, da Mercedes, completaram o pódio na segunda e terceira colocação.

A próxima corrida acontece no circuito Red Bull Ring, na Áustria, casa da Red Bull, equipe líder do Mundial de Construtores, dia 2 de julho.

Verstappen lidera o Mundial de Pilotos com 195 pontos. O mexicano Sérgio Pérez, companheiro de Verstappen na Red Bull, vem logo em segundo com 126 pontos; Fernando Alonso é o terceiro com 117, Hamilton, o quarto, com 102 3 Carlos Sainz, da Ferrari, é o quinto colocado com 68 pontos.

No Mundial de pilotos, a Red Bull lidera com 321 pontos, com uma boa vantagem para o segundo colocado, a Mercedes, que tem 167 pontos. A surpreendente Aston martions vem em terceiro com 154 pontos.