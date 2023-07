FIFA e CBF unidos no combate à manipulação de resultados

A FIFA reafirmou nesta sexta- feira (8), em suas redes sociais, o apoio ao plano de combate à manipulação de resultados, que está sendo desenvolvido pela CBF, em uma parceria com a FIFA e com a CONMEBOL. A iniciativa representa o maior investimento já realizado por uma federação na proteção da integridade do futebol.

Uma reunião entre as organizações, ocorrida nesta semana em Zurique, endossou o plano de trabalho, que prevê, como passo inicial, a criação da Unidade de Integridade do Futebol Brasileiro, seguido de um programa com as Nações Unidas para capacitação de oficiais de integridade em todo o país, além de uma força tarefa de investigação específica para os casos de manipulação de resultados.

Desde o início de sua gestão, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, tem trabalhado em estreita cooperação com a FIFA, buscando as melhores referências do mundo para o desenvolvimento do futebol brasileiro, inclusive com um escritório de projetos exclusivamente dedicado e que já tem mais de 100 iniciativas em andamento.

"Minha missão à frente da CBF é trabalhar para que o futebol seja um espetáculo onde a transparência, integridade, segurança e inclusão estejam entre os pilares de sustentação desta que é a maior paixão do brasileiro. E o apoio da FIFA e da CONMEBOL nesta missão, que é o plano de combate à manipulação de resultados, reforça a certeza dos passos que estamos trilhando", disse Ednaldo Rodrigues.

Brasil conquista Copa América de Basquete Feminino

A seleção feminina de basquete alcançou uma conquista histórica no fim de semana: o título da Copa América de Basquete, com direito a vitória sobre o Estados Unidos na final. O Brasil venceu por 69 a 58 para garantir o caneco na cidade de León, no México. O destaque individual da partida foi Kamilla, com 20 pontos e 11 rebotes. O Brasil não conquistava a Copa América havia 12 anos. O país segue como maior campeão do torneio, agora com seis troféus. O desempenho no México também garantiu à equipe do técnico José Neto a chance de disputar o Pré-Olímpico Mundial e lutar por uma vaga em Paris 2024.

Futebol: Domingo tem decisão na Copa Ouro Concacaf

Principal competição de seleções da América do Norte, Central e Caribe, a Copa Ouro Concacaf de futebol vai conhecer o campeão neste domingo, dia 16 de julho, em Inglewood, em Los Angelens, Estados Unidos. Até o fechamento desta edição, quatro equipes disputavam as semfinais, na noite desta quarta-feira, dia 12 de julho: Jamaica x México, em San Diego, e Estados Unidos x Panamá, em Paradise.

