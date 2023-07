Messi é a grande estrela da Leagues Cup 2023

Com Messi em campo, a bola está rolando para o Leagues Cup (ou Copa das Ligas) 2023. Disputada desde 2021, a competição que reúne equipes da Major League Soccer, a MLS, e da Liga MX, Campeonato Mexicano, está sendo disputada nos Estados Unidos e Canadá, sedes da próxima Copa do Mundo FIFA, entre os dias 21 de julho e 18 de agosto.

Um total de 45 equipes foram divididos em grupos de três e os classificados vão enfrentar os campeões da MLS Cup 2022 e da Liga MX, LAFC e Pachuca, que estão automaticamente classificados para a fase de mata-mata (play off).

A grande novidade da Leagues Cup 2023 está no regulamento. Em caso de empate na fase de grupos, a partida é decidida na disputa de pênaltis (vitória nos pênaltis dão apenas 2 pontos para o time vencedor).

Maior contratação das Américas e grande sensação da MLS, Messi já deixou sua marca ao fazer um golaço de falta na estreia do Inter Miami, time dirigido pelo ex-jogador David Beckham, na Leagues Cup. Lionel entrou no segundo tempo e fez o segundo gol na vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, do México.

Último colocado da Conferência Leste da MLS, o Inter Miami também contará nos próximos jogos com o ex-meia do Barcelona e companheiro de Messi no clube espanhol, Sergio Busquets.

Grupos da Leagues Cup 2023:

WEST

West 1: Tigres UANL, Portland Timbers, San Jose Earthquakes

West 2: Monterrey, Real Salt Lake, Seattle Sounders FC

West 3: LA Galaxy, Club Leon, Vancouver Whitecaps FC

EAST

East 1: Philadelphia Union, Club Tijuana, Querétaro

East 2: CF Montréal, Pumas, D.C. United

East 3: New York City FC, Atlas, Toronto FC

East 4: New York Red Bulls, Atlético de San Luis, New England Revolution

CENTRAL

Central 1: América, Columbus Crew, St. Louis

Central 2: Puebla, Minnesota United , Chicago Fire

Central 3: Chivas Guadalajara, FC Cincinnati, Sporting Kansas City

Central 4: Nashville SC, Toluca, Colorado Rapids

SOUTH

South 1: Austin FC, Mazatlán FC, FC Juárez

South 2: Santos Laguna, Orlando City, Houston Dynamo

South 3: Cruz Azul, Inter Miami CF, Atlanta United

South 4: FC Dallas, Necaxa, Charlotte FC

