Mundial Feminino: A maior Copa de todos os tempos

Depois de quatro anos de muita expectativa, a Copa do Mundo FIFA Feminina enfim começou. Realizado na Nova Zelândia e Austrália, a competição terá um mês de duração, cuja final será disputada em 20 de agosto.

A Seleção Brasileira começou com o pé direito: goleada diante do Panamá, no estádio Hindmarsh, em Adelaide (AUS). Em busca do título inédito, as Guerreiras do Brasil estão tendo a maior preparação brasileira da história.

DOIS PAÍSES-SEDE

Esta é a primeira vez que um Mundial Feminino terá dois países-sede. Ao todo, são nove cidades a receber as partidas, sendo cinco australianas e quatro neozelandesas: Sydney, Adelaide, Brisbane, Melbourne e Perth, na Austrália; e Auckland, Dunedin, Hamilton e Wellington, na Nova Zelândia.

NÚMERO DE SELEÇÕES

Austrália e Nova Zelândia irão receber 32 seleções, a maior quantidade da história dos Mundiais femininos, distribuídas em oito grupos, com quatro integrantes em cada. Classificam-se para as oitavas de final os dois melhores colocados de cada grupo.

PREMIAÇÃO MILIONÁRIA

Em anúncio feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, em março, no 73º Congresso da FIFA, em Kigali, Ruanda, a premiação para as 32 seleções, que reúne verbas de preparação e prêmios, subiu para US$ 152 milhões (R$ 800 milhões).

DELEGAÇÃO BRASILEIRA

A treinadora Pia Sundhage é a primeira mulher a comandar a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo. Além do ciclo de quatro anos à frente da Canarinho, que teve inclusive o título da Copa América em 2022, a sueca apresenta um currículo vencedor: foi medalha de ouro em Pequim 2008 e Londres 2012.

PRIMEIRA ESTRELA

Depois da estreia com vitória, o Brasil encara a forte equipe da França, neste sábado, dia 29, às 6h (hora de Miami), no estádio de Brisbane, em Brisbane (AUS). O último jogo da fase de grupos será contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, às 6h, no estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne (AUS).

