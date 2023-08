Estrela de Messi brilha cada vez mais forte no Inter Miami

Depois do golaço de falta em sua partida de estreia, Lionel Messi voltou a marcar de falta, com sabor de vitória. Pelas oitavas de final da Leagues Cup, torneio que envolvem equipes dos Estados Unidos, Canadá e México, o argentino marcou o quarto gol, já no fim do jogo, que garantiu o empate (4 x 4) com o FC Dallas. Na disputa de pênaltis, ele também deixou o dele. Resultado: 5 x 3 para o Inter Miami, que pega o Charlotte FC, nesta sexta-feira (11/08), em local e data à confirmar.

A Leagues Cup 2023 é um torneio que reúne equipes da Major League Soccer, a MLS, e da Liga MX, Campeonato Mexicano. Disputada pela terceira vez em 2023, a competição conta pela primeira vez com todas as equipes das ligas. Começou com 47 equipes no dia 21 de julho e segue até 19 de agosto, nos Estados Unidos e Canadá. As quartas de final começam nesta sexta-feira (11/08).



