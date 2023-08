Messi conquista seu primeiro título com o Inter Miami

Ohomem não para. Lionel Messi já deu provas de que a sua contratação pelo Inter Miami já valeu muito a pena. Em menos de 60 dias na franquia da Liga Norte-americana (MLS), o argentino já fez dois golaços. O último no empate em 1 a 1 com o Nashville, na decisão da Leagues Cup, sábado (19), no estádio Geodis Park. Resultado: Inter Miami campeão nos pênaltis.

De quebra, o argentino foi o artilheiro da competição que contou com clubes dos Estados Unidos, México e Canadá, e eleito o melhor jogador. Este foi o primeiro título do camisa 10 no clube de David Beckham. Até aqui, ele já disputou sete partidas e marcou em todas, sendo 10 gols e uma assistência na conta.

Agora, Messi é o jogador com mais títulos de campeão da história do futebol, com 42 canecos. A maior parte foi conquistada no Barcelona: 35. Messi também levantou taças no Paris Saint-German (3) e Seleção Argentina (3).

Nesta quarta-feira (23), Messi iniciou a disputa por outro título inédito na carreira: o da Copa dos Estados Unidos. Seu time visitou o Cincinnati, pela partida única da semifinal. Quem passar encara Houston Dynamo e Real Salt Lake, que duelam na outra chave. Como essa edição foi fechada antes do jogo desta quarta-feira, divulgaremos o resultado na próxima edição.

Bolinha amarela em quadra para o US Open de Tênis

Um total de 128 atletas no masculino e mais 128 no feminino deram início nesta semana à edição 2023 do US Open de Tênis, último Grand Slam da temporada.

A competição segue até o dia 10 de setembro, no USTA Billie Jean King National Tennis Center, no Flushing Meadows-Corona Park, distrito do Queens, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

Tenista brasileira, 19ª no ranking da ATP, Beatriz Haddad Maia confirmou no torneio disputado em Nova Iorque. O Brasil ainda conta com Thiago Wild (107º no ranking), Thiago Monteiro (115º) e Felipe Meligeni (170º).

O US Open de Tênis teve sua primeira edição realizada em 1881, originalmente como o Campeonato Nacional de Tênis dos EUA. Desde então, o torneio evoluiu de um evento exclusivo para membros do clube em Newport, Rhode Island, para um dos torneios de tênis mais prestigiados e assistidos globalmente.

Sediado no complexo de Flushing Meadows, em Nova York, o US Open engloba cinco categorias: singulares masculino e feminino, duplas masculinas e femininas, além das duplas mistas.

Através das décadas, lendas como Serena Williams, Roger Federer, Pete Sampras e Billie Jean King contribuíram para a rica história do torneio, que continua a atrair os melhores jogadores do mundo e encantar fãs com sua intensidade e drama nas quadras duras de Flushing Meadows.