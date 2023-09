Fim da espera: A bola oval vai voar para a NFL!

Dia da Independência no Brasil, esta quinta-feira, 7 de setembro de 2023, também marca a abertura da temporada 2023/24 da National Football League - NFL, a liga profissional de futebol americano. A espera acabou, depois de mais de 200 dias aguardando por este momento, a boal oval, finalmente, vai voar. Kansas City Chiefs e Detroit Lions abrem a Semana 1 no no Arrowhead Stadium. Vale lembrar que os Chiefs são os atuais campeões. O calendário da competição vai até o dia 7 de janeiro de 2024. O SuperBowl está previsto para acontecer em 11 de fevereiro, no Allegiant Stadium, em Las Vegas.

A temporada reserva duas visitas da NFL fora do território americano. Na Alemanha, Frankfurt recebe a liga pela primeira vez na história, com dois jogos: Miami Dolphins x Kansas City Chiefs, no dia 5 de novembro, na semana 9, Indianapolis Colts x New England Patriots no dia 12 de novembro. Londres, na Inglaterra, recebe outros três jogos. Nos dias 1º, 8 e 15 de outubro, pelas semanas 4, 5 e 6 jogam, respectivamente: Atlanta Falcons x Jacksonville Jaguars, Jacksonville Jaguars x Buffalo Bills e Baltimore Ravens x Tennessee Titans.

Mais informações: https://www.nfl.com/

SEMANA 1

07/09 Quinta-feira

Detroit Lions x Kansas City Chiefs

10/09 Domingo

Carolina Panthers x Atlanta Falcons

Houston Texans x Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals x Cleveland Browns

Jacksonville Jaguars x Indianapolis Colts

Tampa Bay Buccaneers x Minnesota Vikings

Tennessee Titans x New Orleans Saints

San Francisco 49ers x Pittsburgh Steelers

Arizona Cardinals x Washington Commanders

Green Bay Packers x Chicago Bears

Las Vegas Raiders x Denver Broncos

Miami Dolphins x Los Angeles Chargers

Philadelphia Eagles x New England Patriots

Los Angeles Rams x Seattle Seahawks

Brasil encara a Bolívia na abertura das Eliminatórias

A Seleção Brasileira inicia sua jornada rumo a Copa do Mundo FIFA de 2026, que será disputada em três países pela primeira vez na história: EUA, Canadá e México. O time do técnico Fernando Diniz encara a Bolívia nesta sexta-feira (8), às 21h45 (20h45 na Flórida), no estádio Manguerão, em Belém/PA, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-americanas.

A abertura das Eliminatórias da América do Sul, no entanto, acontece nesta quinta-feira (7), com três jogos: Paraguai x Peru, Colômbia x Venezuela e Argentina x Equador. No Brasil, Diniz não terá Vinícius Júnior, que se machucou na última rodada do Campeonato Espanhol, pelo Real Madrid. E Neymar ainda é dúvida para a estreia do Brasil, que volta a campo na terça-feira (12), às 23h (22h na Flórida) para enfrentar o Peru, em Lima.

EUA a dois jogos do título no Mundial de Basquete

Depois de atropelar a Itália (100 a 63) pelas quartas de final, na terça-feira (5), os Estados Unidos voltam a quadra nesta sexta-feira (8) para disputar uma vaga na final da Copa do Mundo do Basquete, que está sendo disputada na Ásia: Indonésia, Filipinas e Japão.

Os norte-americanos aguardam o vencedor de Alemanha e Letônia (até o fechamento desta edição, este jogo não havia sido realizado). A outra semifinal, que também será disputada na sexta, terá Sérvia, que passou pela Lituânia (87 x 68), contra Canadá ou Eslovênia. A decisão será no domingo, no SM Mall of Asia Arena, nas Filipinas.

O Brasil encerrou no domingo (3) a sua participação na Copa do Mundo de Basquete. Em duelo dominado pela Letônia, foi derrotado por 104 a 84 na Arena Indonésia, em Jacarta, pela segunda fase do Mundial. Os letões, que ja tinham batido França e Espanha, vão às quartas de final. A outra vaga do Grupo L ficou com o Canadá, que venceu a Espanha por 88 a 85.