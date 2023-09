Miami Dolphins já é favorito para o Super Bowl 2024?

A National Football League - NFL mal começou e os especialistas já apontam o Miami Dolphins como o time a ser batido na temporada 2023/24. Após as duas primeiras semanas, o time mostra qualidade e consistência na defena e no ataque. Na última rodada - Semana 2 -, a franquia da Flórida foi até o Gillette Stadium e venceu de forma convincente o New England Patriots no Sunday Night Football por 24 a 17, com dois touchdowns anotados por Raheem Mostert.

Os Dolphins voltam a campo no próximo domingo (24) para encarar, em casa, no Sun Life Stadium, o bom time do Denver Broncos, que também venceu os dois primeiros jogos da temporada. Na Semana 1, o Miami Dolphins venceu o Los Angeles Chargers pelo placar de 36 a 34.

Por outro lado, quem anda numa maré de azar neste início de competição são os Jets de Nova York. Como se não bastasse a lesão do QB Aaron Rodgers, os Jets tiveram uma semana 2 difícil após a euforia da vitória heroica contra os Bills na estreia. Os Cowboys atropelaram os Jets em Dallas por 30 a 10.

EUA decepcionam no basquete

Os Estados Unidos decepcionaram na Copa do Mundo de Basquete Masculino, encerrada no último dia 10 de setembro, na Ásia (Indonésia, Filipinas e Japão). Depois de perder para a Alemanha na semifinal (113 x 111), os americanos foram surpreendidos também pelo vizinho Canadá na disputa de 3º lugar (127 x 118). Essa fraca participação no Mundial levou os principais astros da NBA a planejarem o retorno à Seleção. De acordo com o site The Athletic, LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant já sinalizaram a vontade de participar das Olimpíadas de Paris, ano que vem.

Champions League em ação

Começou a maior competição de clubes do mundo. A temporada 2023/24 da Champions League deu o ponta pé inicial nesta semana, com jogos disputados na terça-feira (19) e quarta-feira (20). A atual edição será a última no formato atual. A partir da temporada 2024/25, acaba o sistema com grupos e haverá um turno único com 36 times (atualmente são 32 equipes). Neste caso, serão disputados oito jogos por cada clube em sistema suíço de cruzamento. O Manchaster City, de Guardiola, atual campeão, continua sendo o time a ser batido. O PSG, ex-time de Messi e Neymar, tentará mais uma vez conquistar o inédito título (tão perseguido) europeu.

São Paulo larga na frente

No primeiro jogo da decisão da Copa Betano do Brasil, o São Paulo levou a melhor. Na tarde de domingo (17), no Maracanã, o Tricolor Paulista venceu o Flamengo por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo atacante Calleri. A tarde foi de muito sol e casa cheia no Maracanã, com público de 67.350 pessoas e renda de R$ 26,3 milhões. A grande final será no próximo dia 24, no estádio do Morumbi. O vencedor desse duelo de gigantes, além de levar o troféu, também garante vaga na Copa Libertadores de 2024. Em busca penta, o Flamengo precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão. Caso triunfe apenas por um tento, o confronto será decidido nos pênaltis.