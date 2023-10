Que Botafogo esperar até o fim do ano?

Líder absoluto do Campeonato Brasileiro da Série A 2023, o Botafogo fez história no primeiro turno da competição. No segundo turno, entretanto, o time de Bruno Lage parece ter perdido o fôlego e diferente da 'Era Luís Castro', o time já começa a ser hostilizado pela própria torcida. O empate (1 x 1) com o Goiás, em pleno estádio Nilton Santos, foi a gota d'água. Time e treinador, principalmente Bruno Lage, saíram vaiados.

A diferença do líder para o segundo colocado, que já foi de 11 pontos, agora, é de 7 pontos. O Botafogo tem 52 e o Red Bull Bragantino tem 45. Logo atrás do time de Bragança vem um pelotão com Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Fluminense, todos ávidos por mais tropeços do Botafogo. Na próxima rodada, antes da parada para as datas FIFA, tem o clássico com o Fluminense, no Maracanã. Mais uma decisão para o Glorioso provar que não é um 'cavalo paraguaio', como já se especula por aí.



Maior basquete do mundo está de volta

A National Basketball Association (NBA) está de volta. A temporada 2023/24 começa dia 5 e segue até o dia 20 de outubro com a pré-temporada. A temporada regular será realizada entre os dias 24 de outubro de 2023 e 14 de avril de 2024. O Denver Nuggets é o atual campeão. Venceu o Miami Heat por 4 jogos a 1, em 2022/23.

Programação Esportiva na Flórida

Soccer (MLS e NWSL), futebol americano (NFL), hóquei no gelo (NHL), basquete (NBA). Os fãs do esporte não podem reclamar da programação esportiva na Flórida. Segue as datas dos principais eventos:

07/10 SÁBADO

Orlando City x New England Revolution (MLS/futebol)

10/10 TERÇA

Tampa Bay Lightning x Nashville Predators (NHL/hóquei no gelo)

15/10 DOMINGO

Orlando Pride x Houston Dash

(NWSL/futebol feminino)

15/10 DOMINGO

Tampa Bay Buccaneers x Detroit Lions (NFL/futebol americano)

17/10 TERÇA

Orlando Magic x New Orleans Pelicans pré-temporada (NBA/basquete)

19/10 QUINTA

Tampa Bay Lightning x Vancouver Canucks (NHL/hóquei no gelo)

20/10 SEXTA

Orlando Magic x Flamengo

pré-temporada (NBA/basquete)

21/10 SÁBADO

Tampa Bay Lightning x Toronto Maple Leafs (NHL/hóquei no gelo)

22/10 DOMINGO

Tampa Bay Buccaneers x Atlanta Falcons (NFL/futebol americano)

Curiosidades sobre o golfe

> A palavra golfe tem origem na palavra alemã kolbe, cujo significado é taco.

> A jogada mais incrível do golfe é chamada de hole in one. Ela ocorre quando o golfista consegue acertar um buraco na primeira tacada. Essa jogada é muito difícil e rara de acontecer nos jogos de golfe.

> Atualmente, existem cerca de 88 milhões de praticantes de golfe no mundo todo (estimativa de 2023).

> Um dos clubes de golfe mais antigos do mundo é o Royal and Ancient Golf Club de St Andrews, localizado na Escócia. Ele foi fundado em 1754.

> Francis Ouimet (1893-1967) foi o primeiro golfista amador a ganhar o US Open de Golfe (principal competição do esporte) nos EUA. Com esta conquista, ele entrou para o Hall da Fama do Golfe Mundial.